Ospite del podcast Armchair Expert, Priyanka Chopra Jonas ha raccontato il motivo per cui ha lasciato una fiorente carriera cinematografica a Bollywood per intraprenderne una nuova a Hollywood. Dopo essere stata un star di primo piano nell’industria indiana nel primo decennio del 2000, l’attrice si è trasferita a Los Angeles nel 2015: ha iniziato come cantante pop, per poi diventare celebre sullo schermo grazie alla serie Quantico. Ricordando la sua esperienza in patria, Chopra ammette:

Nell’industria mi stavano mettendo in un angolo. C’erano persone che non mi prendevano in considerazione per motivi diversi. Avevo dei problemi con le persone. Ancora una volta, non sono bravo a giocare a questo gioco. Ero stanca della politica.

In particolare, rivela di aver affrontato una disparità di retribuzione con i colleghi maschi, ma che la sua situazione è cambiata lavorando per le piattaforme streaming negli Stati Uniti: l’attrice ha firmato nel 2020 un accordo con Amazon e presto la vedremo accanto a Richard Madden nella serie Citadel (qui potete vedere il trailer). “Lavoro nell’industria dell’intrattenimento da 22 anni e ho fatto più di 70 film e due serie. Ma con Citadel è stata la prima volta nella mia carriera che ho avuto parità salariale“, aveva dichiarato durante lo scorso South by Southwest Film Festival. “Oggi i film si vendono con l’uomo e la donna. Il cambiamento è stato richiesto dalla nuova generazione che è arrivata e ha detto: ‘Bene, fai un blockbuster a Bollywood, ma anche con me‘”, le sue parole durante il podcast.

Parlando poi delle differenze tra Hollywood e Bollywood, Chopra si concentra sullo star system. “Non credo che voi abbiate visto quel divismo. Non credo che Tom Cruise l’abbia visto. Io non sono così, ma noi abbiamo attori con quella fedeltà e quell’amore“.

Cosa ne pensate delle parole di Priyanka Chopra Jonas? Lasciate un commento!

FONTE: Armchair expert / THR

Classifiche consigliate