Prima che il Barbenheimer prendesse il sopravvento e dimostrasse che Barbie e Oppenheimer non erano in competizione, ma anzi erano in grado di spalleggiarsi a vicenda al box-office, c’era molta preoccupazione circa la possibilità che i due film si penalizzassero uscendo nello stesso weekend di un luglio decisamente affollato al botteghino americano (da noi il problema non si è mai posto perché sono usciti a più di un mese di distanza l’uno dall’altro).

L’ansia era così alta che ora Margot Robbie ha rivelato a Cillian Murphy, nella conversazione “Actors on Actors” su Variety, di aver ricevuto una telefonata piuttosto spiacevole da Charles Roven, produttore di Oppenheimer, in cui l’uomo le chiedeva di cambiare data di uscita a Barbie. Roven aveva lavorato con Robbie (che di Barbie è anche produttrice) al flm The Suicide Squad di James Gunn.

Spiega l’attrice:

Uno dei vostri produttori, Chuck Roven, mi chiamò, forte del fatto che avevamo lavorato assieme in passato. E mi disse: “Penso che dovreste spostare la vostra data di uscita.” Risposi: “Non spostiamo un bel niente. Se avete paura, spostate la vostra di uscita”. E lui replicò: “Non spostiamo nessuna data. Penso che sarebbe meglio per voi spostarvi.” A quel punto dissi: “Non ci spostiamo”.

La tensione era, insomma, piuttosto alta. Ma Robbie era convinta, a quanto pare, che i due film fossero un’accoppiata perfetta:

Sono un’accoppiata cinematografica perfetta. Chiaramente il mondo era d’accordo con me. Grazie a dio! Il fatto che la gente si sia organizzata dicendo “Allora, vedo prima Oppenheimer e poi Barbie”… Mi sono resa conto che alle persone piacciono tante cose diverse. Le persone sono strane! E penso che fossero anche molto attratte dai registi coinvolti. La gente adora Chris Nolan e Greta Gerwig. Vederli insieme era entusiasmante!

Barbie, alla fine, ha incassato 1.4 miliardi di dollari, mentre Oppenheimer ne ha raccolto 950 milioni, infrangendo entrambi vari record. Secondo Cillian Murphy, il merito di questo successo sta nella qualità dei film:

Penso sia successo perché entrambi i film sono ottimi. In effetti, l’estate scorsa c’era un’offerta cinematografica davvero variegata, e penso che le cose siano andate in maniera davvero imprevedibile.

