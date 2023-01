Profeti: i tre artwork realizzati da Gianluca Costantini

Esce al cinema il 26 gennaio Profeti, il nuovo film di Alessio Cremonini, premiato regista di Sulla mia Pelle.

Per celebrare la pellicola con Jasmine Trinca e Isabella Nefar, incentrata sulle vicende di una giornalista italiana andata in Medio Oriente per raccontare la guerra dello Stati Islamico che viene rapita dall’Isis e data in custodia a una foreign fighter radicalizzata, Lucky Red ha coinvolto il fumettista, artista e attivista Gianluca Costantini. Costantini è l’autore, tra le altre cose, del ritratto di Patrick Zaki diventato simbolo delle manifestazioni per la sua scarcerazione.

“Nei miei libri ho spesso raccontato storie vicine a quelle vissute da Sara e Nur,” spiega l’autore. “Quindi sono felice che Alessio Cremonini, un regista italiano, abbia realizzato questo film che mi è piaciuto moltissimo”.

Sara (Jasmine Trinca), prigioniera e costretta in quattro mura, che spia il mondo esterno alla ricerca della libertà. Nur (Isabella Nefar), devota alla sua fede nella quale trova il senso ad ogni cosa.Sara e Nur sono due donne, e due visioni diverse del mondo e della vita.

Potete vedere gli artwork qui sotto, e seguire i lavori di Costantini sulla sua pagina Instagram.