Profeti: la lista delle sale in cui Alessio Cremonini presenta il suo nuovo film

Dopo la presentazione di ieri sera a Roma al cinema Quattro Fontane, sono numerosi gli appuntamenti che il regista Alessio Cremonini (Sulla mia pelle) ha in tutta Italia per incontrare il pubblico di Profeti, il suo nuovo film con Jasmine Trinca e Isabella Nefar.

Il film, uscito al cinema il 26 gennaio, racconta la storia di Sara, una giornalista italiana andata in Medio Oriente per raccontare la guerra dello Stato Islamico, e Nur, una foreign fighter radicalizzata a Londra che ha sposato un miliziano e ora vive nel Califfato. Sara viene rapita dall’Isis e viene data in custodia a una sua “pari”, una donna, che cercherà di convertirla. Le due si confronteranno in una vera e propria guerra psicologica.

Questa la lista degli incontri con Alessio Cremonini nel corso della prossima settimana:

Venerdì 27 gennaio

Bologna – Cinema Odeon | ore 21:00 – presentazione del film con Piero di Domenico

Cesena – Cinema Eliseo | Q&A a fine spettacolo delle 20:45 con Daniele Gualdi (Università di Bologna) e Michele Sanza

Sabato 28 gennaio

Bergamo – Cinema Conca Verde | ore 20:45 – presentazione del film con Giuseppe Perico

Milano – Anteo Palazzo del Cinema | Q&A a fine spettacolo delle 21:15 con Mattia Carzaniga

Domenica 29 gennaio

Alessandria – Multisala Kristalli | ore 16:00 – presentazione del film

Torino – Cinema Fratelli Marx | ore 18:30 – presentazione del film con Gaetano Renda

Martedì 31 gennaio

Padova – Cinema Multiastra | ore 20:30 – presentazione del film con Alberto Fassina

Mercoledì 1 febbraio

Treviso – Cinema Edera | ore 17:30 – presentazione del film

Pordenone – Cinemazero | ore 20:45 – presentazione del film

Udine – Cinema Visionario | saluto al termine dello spettacolo delle 20:15

Giovedì 2 febbraio

Roma – Cinema Nuovo Aquila | Q&A al termine dello spettacolo delle 21:00 con Monica Zapelli e Mimmo Calopresti

Ecco invece la lista dei cinema dove potete vedere il film:

abruzzo

Pescara – Massimo

calabria

Reggio Calabria – Multisala Lumiere

campania

Napoli – America

emilia romagna

Bologna – Odeon

Cesena – Eliseo

Imola – Pedagna

Modena – Astra

Piacenza – Nuovo Jolly

Reggio Emilia – Rosebud

friuli venezia giulia

Trieste – Nazionale

Pordenone – Zero

Udine – Visionario

lazio

Roma – Eurcine

Roma – Nuovo Cinema Aquila

Roma – Quattro Fontane

Formia – Multisala Del Mare

Latina – Oxer

Vitorchiano – Multisala Cinetuscia Village

liguria

Genova – Ariston

Savona – Nuovo filmstudio

lombardia

Milano – Anteo Palazzo Del Cinema

Bergamo – Conca Verde

Como – Cinelandia Como

Mantova – Ariston Multisala

Monza – Capitol Anteo Spaziocinema

Saronno – Prealpi

marche

Ancona – Galleria

Fano – Cityplex Politeama

Fermo – Sala Degli Artisti

Macerata – Italia

Pesaro – Solaris

Urbino – Nuova Luce

piemonte

Torino – Fratelli Marx

Torino – Nazionale

Alessandria – Multisala Kristalli

Bra – Impero

Casale Monferrato – Cinelandia Casale

Cuneo – Cinelandia Fiamma

puglia

Bari – Splendor

Foggia – La Città Del Cinema

Lecce – Db D’Essai

Mola Di Bari – Multisala Metropolis

San Giorgio Ionico – Multisala Casablanca

sardegna

Cagliari – Odissea

sicilia

Catania – Multisala Planet

Palermo – Cinecity King

Siracusa – Aurora

toscana

Firenze – Spazio Uno

Borgo San Lorenzo – Don Bosco

Orbetello – Supercinema

Pisa – Arsenale

Pistoia – Roma

Prato – Terminale

Siena – Nuovo Pendola

umbria

Spoleto – Sala Pegasus

Terni – Cityplex Lucioli

veneto

Padova – Astra

Mestre – Img Cinemas Palazzo

Treviso – Edera

Vicenza – Odeon