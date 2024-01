L’edizione 2024 del D23, l’evento fieristico biennale dedicato ai brand più importanti della Disney dalla Marvel a Star Wars, passando per la Pixar e National Geographic, si preannuncia innovativa.

Per l’edizione di quest’anno, lo studio intende trasmettere alcune porzioni dell’evento per la prima volta sul servizio streaming Disney+.

Ad annunciarlo è stato Asad Ayaz, supervisore capo del marchio Disney, in occasione di una conferenza al CES di Las Vegas. Per l’evento che si terrà dal 9 all’11 agosto ad Anaheim, in California, “vogliamo portare tutto su un altro livello” ha dichiarato.

Per l’edizione più recente, nel 2022, sono stati staccati quasi 88.000 biglietti e in tutto sono state generare 280 miliardi di impressioni digitali e sui social. “È un po’ come il nostro Super Bowl o il Comic-Con” ha sottolineato Ayaz.

Tra le novità di quest’anno anche delle esibizioni musicali di ospiti illustri oltre a ulteriori occasioni di acquisto esclusivo. Per la prima volta, in oltre, un’edizione speciale del D23 si terrà a novembre a San Paolo, in Brasile.

Ayaz ha concluso il suo discorso sottolineando la grande passione dei fan della Disney: “I nostri fan non sono solo osservatori passivi, ma partecipanti attivi“.

I biglietti per l’evento di Anaheim saranno messi in vendita il 26 marzo, come conferma il sito ufficiale.

