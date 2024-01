La director’s cut di Punto di non ritorno, Event Horizon in originale, è un argomento leggendario che, di tanto in tanto, viene toccato da chi ha lavorato alla pellicola, come Jason Isaacs, interprete di D.J.

E qualche settimana fa, proprio Jason Isaacs è tornato a parlare delle scene girate per Punto di non ritorno che non sono mai finite nel montaggio originale.

Intervistato da Yahoo UK la star ha raccontato:

Non so nulla a proposito di una director’s cut. Se guardi il film, occasionalmente hai dei flash – letteralmente dei flash di fotogrammi – su ciò che è successo alla nave quando è andata all’inferno e c’è ogni genere di roba “È un orgia? È una strage? Che succede?”. Hanno girato quei passaggi su un set accanto al nostro e ci sono cose che sono sicuramente illegali da fare adesso, probabilmente illegali da fare allora, con un gruppo di persone con certi problemi al loro corpo o alla loro mente. Il miglior amico di Paul stava girando la seconda unità e continuava a tornare sul nostro set dicendo “Non crederai mai a cosa ho visto stamattina”. E non credo che aggiungere più di quello renderebbe il film migliore, non penso che più allucinazioni lo renderebbero migliore. Forse Paul ha qualche filmato da qualche parte. Non credo proprio, non me l’ha mai menzionato. Penso che sia un po’ un mito questo director’s cut, il film è quello. Ma potrei sbagliarmi, non l’ho diretto io.

