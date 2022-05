LEGGI – Zoë Kravitz dirigerà Channing Tatum in Pussy Island

Secondo quanto rimportato da Deadline (Scary Movie 3) sarebbe entrato a far parte del cast di, lungometraggio thriller che che vedrà il debutto alla regia di Zoë Kravitz (The Batman). Il progetto è stato scritto dalla stessa attrice insieme a E.T. Feigenbaum.

Rex si va ad unire hai precedentemente annunciati Channing Tatum e Naomi Ackie.

L’opera segue la storia di Frida, una giovane ed intelligente cameriera di Los Angeles che punta il suo sguardo su Slater King (Tatum), un filantropo e magnate della tecnologia. La ragazza si fa strada nella cerchia ristretta dell’uomo e nel suo ambiente fino ad arrivare a un incontro intimo sull’isola privata di King. Nonostante la bellissima location, la bella gente, lo champagne che scorre a fiumi le feste che si dilungano fino a tarda notte, Frida percepisce che l’isola nasconda più di quanto sembri. Qualcosa che non riesce a capire. Qualcosa di inquietante.

“Il titolo significa molte cose”, ha rivelato la Kravitz, “Ho iniziato a scrivere questa storia nel 2017. Come donna in generale, e come donna che lavora in questo settore, ho sperimentato alcuni comportamenti selvaggi da parte del sesso opposto. All’inizio il titolo era una sorta di scherzo, su questo posto dove le persone andavano, portavano donne e festeggiavano. La storia si è poi evoluta in qualcos’altro e il titolo ha finito per assumere più significati”.

Bruce Cohen, la Kravitz e Tiffany Persons produrranno il progetto insieme alla Free Association di Channing Tatum.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!