The Wrap ha condotto un’analisi cercando di capire a quanto ammonta la cifra di assicurazione per Tom Cruise alla luce dei pericolosi stunt a cui si sottopone ogni volta che gira un film di Mission: Impossible.

La risposta che ci dà subito il sito è che è praticamente una missione impossibile risalire alle cifre esatte, soprattutto perché le persone coinvolte attorno a Cruise preferiscono non sbilanciarsi, ma alcuni esperti hanno comunque condiviso alcuni dettagli per avere un’idea generale dei potenziali costi.

Innanzitutto, c’è da dire che i rischiosissimi stunt di Cruise non sono coperti dai soliti costi assicurativi di una pellicola. “La copertura regolare per un cast non prevede il tipo di attività estreme di Tom Cruise, come la caduta libera da un aereo” ha commentato Dominique Butler, vicepresidente aggiunta dell’agenzia assicurativa NFP Property & Casualty Insurance Services.

Non sorprende, allora, che talvolta ci siano delle resistenze da parte delle compagnie: un po’ di tempo fa l’AD della Skydance David Ellison svelò che Cruise aveva chiesto il licenziamento di un’agenzia assicurativa perché si era opposta alla sua idea di scalare un grattacielo in Mission: Impossible — Protocollo fantasma.

Matt Damon ha raccontato un aneddoto simile sullo stunt del grattacielo:

Cruise mi ha detto: “Pensavo a quelle sequenze da 15 anni!”, io non riuscivo a crederci, poi ha aggiunto: “Perciò sono andato dal responsabile della sicurezza, gli ho spiegato tutto e lui mi ha detto che era troppo pericoloso e che non sarebbe stato possibile… perciò ho assunto un altro responsabile della sicurezza“.

In generale i costi assicurativi di una produzione oscillano tra l’1 e il 2,5% del budget, come spiegato da Marc Idelson, amministratore delegato di Reel Media. Un pacchetto base copre il cast, danni a proprietà di terze parti, oggi di scena, set, costumi e varie altre cose. Di conseguenza, visto il budget di 291 milioni di dollari dell’ultimo Mission: Impossible, il costo assicurativo sarebbe tra i 2,9 e i 4,4 milioni di dollari.

In casi rari, quando un’agenzia non vuole coprire tutti i costi previsti dai pacchetti standard, i produttori possono pagare somme maggiori per polizze diverse che includano stunt, gravidanze, uragani, pilotaggio di aerei e numerose altre situazioni.

Butler ha spiegato che alla luce di questo, le produzioni come Mission: Impossible ricorrono ad agenzie come Lloyd’s Assicurazioni di Londra, che possono richiedere una franchigia aggiuntiva fino al 10% per coprire tutto il budget (perciò potenzialmente 29 milioni di dollari per un film da 290 milioni).

In ogni caso, per i produttori vale la pena spendere quei soldi, secondo Tim O’Hair, dirigente cinematografico e produttore: “Se si vuole fare affari con lui, bisogna fargli fare ciò che vuole“.

