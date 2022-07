Quanto guadagnano le star di Hollywood: i compensi di Joaquin Phoenix, The Rock, Tom Cruise e altri attori

Quanto guadagnano gli attori di Hollywood? Variety ha risposto alla domanda realizzando una classifica delle 26 stelle del cinema con i compensi più elevati per film recenti, di prossima uscita o di imminente realizzazione.

Su tutti, ovviamente, svetta Tom Cruise, che grazie agli 1,2 miliardi di dollari incassati da Top Gun: Maverick e alle percentuali sugli incassi, potrà godere di un compenso superiore ai 100 milioni di dollari. Si tratta di una stima visto che la pellicola continua a incassare al boatteghino. Per i prossimi film di Mission: Impossible l’attore ha accettato un compenso relativamente basso rispetto ad altri colleghi ad Hollywood (si parla di cifre comprese tra i 12 e i 14 milioni di dollari), ma anche in quel caso potrà beneficiare di una percentuale sugli incassi.

Gli incassi di un film rappresentano un ottimo strumento su cui far leva nel caso della rinegoziazioni di accordi e opzioni per sequel. Se da un lato i colossi dello streaming sono propensi a sborsare cifre superiori alla media in assenza di cifre tangibili al botteghino da cui trarre percentuali (vedasi il caso di Will Smith e Leonardo DiCaprio), da un altro major come la Warner Bros. sono state costrette a rivedere i cachet delle proprie star.

Rispetto al primo film di Aquaman (che ha sfondato il tetto del miliardo) che gli era valso 3 milioni di dollari, Jason Momoa è riuscito a toccare la cifra di 15 milioni di dollari; stesso discorso per Joaquin Phoenix che aveva ricevuto 4,5 milioni di dollari per il primo Joker e che per il sequel ne riceverà ben 20 milioni.

Per Black Adam, invece, Dwayne Johnson ha chiesto e ottenuto 22,5 milioni di dollari, ma ne otterrà altri per aver prodotto il film e per la promozione che farà sui suoi profili social (su Instagram ha 329 milioni di follower).

Diverso è il caso di film come Oppenheimer, il film di Christopher Nolan con un budget di 100 milioni di dollari. Dato il tema affrontato, la pellicola è una scommessa per la Universal Pictures che ha steso dei contratti prevedendo per i protagonisti cifre ben al di sotto de loro star power. Robert Downey Jr., Matt Damon ed Emily Blunt avrebbero potuto puntare a cifre comprese tra i 10 e i 20 milioni di dollari, ma visto il privilegio di lavorare con il regista inglese hanno tutti accettato di partecipare ognuno per 4 milioni di dollari. Nei loro contratti, ovviamente, ci sono eventuali bonus nel caso il film dovesse rivelarsi un successo internazionale.

Chiude la classifica delle 26 star Anya Taylor-Joy per il suo ruolo nel prequel di Mad Max, Furiosa.

Tom Cruise

“Top Gun: Maverick” 100 milioni Will Smith

“Emancipation” 35 milioni Leonardo DiCaprio

“Killers of the Flower Moon” 30 milioni Brad Pitt

Film sulla Formula 1 30 milioni Dwayne Johnson

“Black Adam” 22,5 milioni Will Ferrell

“Spirited” 20 milioni Chris Hemsworth

“Tyler Rake 2” 20 milioni Vin Diesel

“Fast & Furious 10” 20 milioni Tom Hardy

“Venom 3” 20 milioni Joaquin Phoenix

“Joker 2” 20 milioni Ryan Reynolds

“Spirited” 20 milioni Denzel Washington

“The Equalizer 3” 20 milioni Jason Momoa

“Aquaman e il regno perduto” 15 milioni Eddie Murphy

“Beverly Hills Cop 4” 15 milioni Chris Pine

“Star Trek” 4 13 milioni Steve Carell

“Minions: Come Gru diventa Cattivissimo” 12,5 milioni Ryan Gosling

“Barbie” 12,5 milioni Margot Robbie

“Barbie” 12,5 milioni Millie Bobby Brown

“Enola Holmes 2” 10 milioni Timothée Chalamet

“Wonka” 9 milioni Matt Damon

“Oppenheimer” 4 milioni Robert Downey Jr

“Oppenheimer” 4 milioni Emily Blunt

“Oppenheimer” 4 milioni Daniel Kaluuya

“Nope” 4 milioni Jamie Lee Curtis

“Halloween Ends” 3,5 milioni Anya-Taylor Joy

“Furiosa” 1,8 milioni

