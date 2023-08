Quel pazzo venerdì, diretto da Mark Waters e con protagoniste Linsday Lohan e Jamie Lee Curtis, festeggia quest’anno il ventennale dell’uscita.

Le due attrici interpretano rispettivamente il ruolo di figlia e madre che finiscono per scambiarsi accidentalmente i corpi. Nel finale la madre (che finge di essere la ragazza) si ritrova a suonare la chitarra in una Battaglia tra Band, comprendendo così l’importanza della musica per la figlia.

Finale che sembra sia piaciuto particolarmente a Quentin Tarantino.

Mark Waters ha infatti raccontato in un’intervista con The Hollywood Reporter di come Tarantino abbia approfittato di una festa proprio per complimentarsi per quella sequenza:

C’erano un sacco di persone, un sacco di parti in azioni, ed è stato bellissimo vederlo realizzato in quel modo. Una volta sono stato avvicinato a una festa da Quentin Tarantino che mi ha descritto con un sacco di dettagli, inquadratura per inquadratura, quella sequenza. Mi ha in sostanza detto perché la trovasse una sequenza geniale e un finale perfetto per il film.

Waters non ha spiegato le ragioni precise delle lodi del collega, ma conoscendo Quentin Tarantino è possibile che il regista abbia apprezzato il fatto che la scena utilizzi la musica per raccontare la storia.

