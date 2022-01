In occasione di un’intervista all’ Empire Film Podcast ha svelato di non aver ancora abbandonato il mondo di C’era una Volta a… Hollywood

Il regista ha scritto un’intera biografia su Rick Dalton, interpretato da Leonardo DiCaprio nel film, ambientata nello stesso “universo alternativo”. Nel libro, Tarantino incontra un Rick Dalton più vecchio nel 1998 a un festival cinematografico hawaiiano e da questo incontro nasce la biografia dell’attore.

“Ha avuto una carriera veramente interessante” ha detto il regista durante il podcast aggiungendo che l’attore ha raggiungo “un traguardo chiave” nell’ultimo atto della sua carriera, senza svelarne i dettagli. Oltre alla biografia, il libro includerà anche un botta e risposta tra i due.

Il titolo? Rick Dalton: The Man Who Would Be McQueen.

Tarantino non ha preannunciato quando uscirà il libro, ma ha confermato che il suo editore non vede l’ora di pubblicarlo. Per il momento il regista si sta concentrando sulla stesura di “Cinema Speculation” descritto come un “tuffo nei film degli anni ’70 tra saggi, recensioni e scritti personali”.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti se abete un abbonamento a Badtaste+!

Fonte