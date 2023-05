Secondo quanto riporta Deadline, Lionsgate ha stretto nei giorni scorsi una partnership con Quentin Tarantino per i diritti di distribuzione di tre film del regista: Kill Bill Volume I e II e Jackie Brown.

A partire da Le iene, uno dei film preferiti della library Lionsgate da quasi 20 anni, “abbiamo ampliato quello che oggi è il più grande archivio di film di Tarantino di Hollywood, includendo Bastardi senza gloria, Django Unchained, The Hateful Eight e Grindhouse – A prova di morte, oltre ai film che abbiamo appena acquisito“, ha dichiarato l’amministratore delegato Jon Feltheimer durante la videoconferenza d’annuncio. Lo studio e il team di Tarantino celebreranno inoltre il 20° anniversario dell’uscita di Kill Bill nel corso dell’anno con una nuova edizione rimasterizzata in 4K del film.

Vi ricordiamo che recentemente Tarantino è stato ospite d’onore della Quinzaine des Cinéastes, la sezione parallela del Festival di Cannes. Per l’occasione, ha fornito in un’intervista alcuni dettagli sul suo prossimo film, dal titolo The Movie Critic: li trovate in quest’articolo.

