Sappiamo già da tempo cheha in programma una novelizzazione di. Lo scorso novembre il regista ha siglato un accordo con HarperCollins (più precisamente con l’etichetta Harper) per scrivere due libri: uno sarà, appunto, il romanzo tratto dalla sua acclamata pellicola, mentre l’altro si intitolerà Cinema Speculation, un “tuffo nel cinema degli anni settanta, con un insieme di saggi, recensioni, appunti personali e intriganti ‘e se…?’.

Durante il Pure Cinema Podcast (via Entertainment Weekly), Quentin Tarantino ha parlato un po’ di quello che il pubblico può attendersi da questa nuova versione di C’era una volta a… Hollywood aggiungendo anche che, nel libro, verrà dato il giusto spazio al passato di Cliff Booth, lo stuntman interpretato da Brad Pitt.

Penso che i fan del film se la spasseranno alla grande perché avranno la possibilità di esplorare maggiormente, e più a fondo, i vari personaggi, imparare segreti che non sapevano perché non erano raccontati dal film. Non ho semplicemente ripreso la sceneggiatura adattandola in forma di romanzo. Ho proprio ri-raccontato la storia in forma di romanzo. Non mi sono limitato a pensare “Oh, ok, prendiamo le scene che sono rimaste fuori dal film e integriamole al resto in forma di romanzo”. Ho ripensato completamente il tutto, non ho solo messo lì quello che era rimasto fuori dalla sala montaggio. E ho fatto un sacco di ricerche.