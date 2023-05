La scorsa settimana, l’account del podcast Video Archives di Quentin Tarantino aveva annunciato la morte, all’età di 90 anni, di Rick Dalton, il personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio in C’era una volta a… Hollywood (LEGGI LA RECENSIONE).

In una nuova puntata del podcast (via Variety), il regista ha ricordato questa figura, rivelando come la sua carriera sia cambiata dopo gli eventi narrati nel film. Ecco le sue parole:

Alla fine degli anni ’60 gli capita che tre hippy fanno irruzione in casa sua mentre sono in preda a un trip e hanno una pistola. La sua controfigura [interpretata nel film da Brad Pitt] praticamente spacca il cervello a due di loro e Rick dà fuoco all’altro con il lanciafiamme de [il film fittizio] I 14 Pugni di McCluskey. Così [Rick] viene invitato alla convention repubblicana, perché diventa un problema per la maggioranza silenziosa di Nixon. Lui è democratico da sempre, ma ci va e loro lo apprezzano. Rick è molto felice di essere apprezzato. Ma poi lo mettono da Johnny Carson, ha un grande successo al Johnny Carson Show, e poi all’improvviso, grazie alla notorietà, inizia a fare show televisivi migliori. Passa da La terra dei giganti e Il Calabrone Verde a Mission: Impossible.

Ambientato nel 1969, C’era una volta a… Hollywood racconta le vicende di un attore di serie B di nome Rick Dalton (vagamente ispirato a Ralph Meeker e altri suoi contemporanei) che viene costretto ad accettare ruoli televisivi e inizia a mettere in dubbio le proprie capacità. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: Variety

