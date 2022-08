Quentin Tarantino svela quello che, secondo lui, è il miglior film mai realizzato

Quentin Tarantino ha rivelato quello che, secondo lui, è il miglior film di sempre e lo ha fatto mentre era ospite del podcast di CinemaBlend. Secondo il regista di Pulp Fiction, Bastardi senza gloria e Le iene, è Lo squalo di Steven Spielberg a meritarsi di sedere sul gradino più alto del podio di questa particolare classifica.

Lo ha spiegato con un ragionamento un po’ ostico da rendere in italiano perché tutto basato sulle differenti sfumature di significato che, nell’inglese americano, vengono date ai termini “movie” e “film”, dove la prima parola tende ad avere una connotazione artistica meno marcata della seconda. Delle differenze di cui, curiosamente, ha parlato di recente anche lo sceneggiatore della nuova Trilogia de L’esorcista a proposito dell’approccio creativo che sta avendo verso il progetto citato (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Su Lo squalo Quentin Tarantino dice:

Poi prosegue:

Quello che intendo dire è che, in un modo o nell’altro, Spielberg e molti dei suoi colleghi sono cresciuti vedendo quel genere di film al cinema. Se usciva Viaggio al centro della terra di Henry Levin se lo vedeva al cinema. Viaggio allucinante di Richard Fleischer. Usciva di casa e lo guardava in sala. Them! di Gordon Douglas idem con patate. La maggior parte di quei film non erano diretti in maniera esemplare. Erano affidati a dei mestieranti che facevano il loro meglio con il materiale dato loro. Un po’ come accadeva coi film tratti dai fumetti. Steven Spielberg amava quel genere di film ed è come se sia stato messo sulla terra per fare film come questi solo che li ha fatti nel miglior modo possibile. E non si può dire altrettanto per Michael Anderson e La fuga di Logan.