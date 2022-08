Quentin Tarantino spiega perché Il tempio maledetto è il miglior film d’Indiana Jones

Qualche giorno fa, Quentin Tarantino ha preso parte al podcast di Cinema Blend cosa, questa, che abbiamo già avuto modo di citare nel momento in cui abbiamo riportato la sua opinione in merito a Top Gun: Maverick e circa quello che, secondo lui, è il miglior film mai realizzato. Trovate tutto quello che c’è da sapere ai link qua sotto.

In quella stessa occasione, il filmmaker ha spiegato anche perché, a suo modo di vedere, il miglior film della saga d’Indiana Jones sia Il tempio maledetto, la pellicola diretta da Steven Spielberg uscita nel 1984 nelle sale ambientata nel 1935 che, di fatto, è una sorta di prequel de I predatori dell’Arca Perduta.

Il “papà” di Pulp Fiction spiega:

Il mio film preferito di Steven Spielberg, tenuto conto del fatto che Lo Squalo è come il Monte Rushmore è sta in una categoria a sé, è Indiana Jones e il tempio maledetto. Ha spinto in avanti i limiti e ha creato il PG-13! Il film era così dannatamente tosto che ha dato vita a una nuova categoria nel rating della MPAA, qualcosa che neanche Brian De Palma è riuscito a fare nonostante ci abbia provato!

Effettivamente, anche con l’uscita di Gremlins nel 1984, la Warner Bros e Steven Spielberg ricevettero molte critiche per via dei passaggi più violenti della pellicola. Proprio per questo, in occasione dell’arrivo di Indiana Jones e il Tempio Maledetto, che ricevette analoghe osservazioni di biasimo, Steven Spielberg suggerì alla MPAA di dare vita a una nuova categoria della censura cinematografica americana, il PG-13 appunto. Quella secondo la quale “Alcuni argomenti potrebbero essere non appropriati per i bambini al di sotto dei 13 anni. I genitori sono invitati a essere prudenti”. Divenne effettiva dopo circa due mesi dall’uscita del secondo Indiana Jones.

Vi ricordiamo che in programma c’è un nuovo film della saga d’Indiana Jones, il quinto, che però non sarà diretto da Steven Spielberg, ma da James Mangold. Trovate tutte le informazioni nella scheda del film.

