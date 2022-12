Quentin Tarantino ricorda l’epico tracollo emotivo improvvisato da Leonardo DiCaprio in C’era una volta a Hollywood

Qualche giorno fa, Quentin Tarantino ha partecipato al podcast 2 Bears 1 Cave occasione durante la quale ha potuto parlare anche della performance di Leonardo DiCaprio in C’era una volta a Hollywood.

Nell’acclamata pellicola uscita nel 2019, Leonardo DiCaprio interpretava la star in declino Rick Dalton la cui storia, insieme a quella del suo amico e controfigura Cliff Booth (Brad Pitt), finiva per intersecarsi con quella della Sharon Tate interpretata da Margot Robbie.

Nello specifico, Quentin Tarantino parla di come, in C’era una volta a Hollywood, Leonardo DiCaprio abbia improvvisato la scena del tracollo emotivo di Rick Dalton.

È successo questo. In pratica sapevo che volevo avere quella scena, ma non volevo scriverla. Non volevo che dovesse ricordare delle linee di dialogo. Così sono andato da Leo spiegandogli cosa doveva fare ovvero “Voglio che entri nella tua roulotte dopo essere stato sul set e aver incasinato tutto perché non sapevi le tue battute, voglio vederti alle prese con questo scatto d’ira verso te stesso, una festa di odio e rabbia indirizzata verso di te. Come una gigantesca festa di pietà dove perdi completamente la bussola, ma verso di te, non verso altri. Voglio che abbia la casualità di un’improvvisazione, qualcosa che viene fuori da te“.