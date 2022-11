Quentin Tarantino svela i due film che lo hanno traumatizzato di più: Bambi e L’ultima casa a sinistra

Abbiamo già riportato un paio di aneddoti raccontati da Quentin Tarantino nel corso dell’intervista rilasciata al Los Angeles Times durante la promozione stampa del suo nuovo libro, Cinema Speculation.

Nel corso della medesima chiacchierata fatta dal regista, si è parlato anche dei due film che lo hanno traumatizzato di più. Pellicole figlie di un contesto cinematografico ben differente visto che una è Bambi, il Classico d’animazione Disney del 1942, e L’ultima casa a sinistra, il crudo horror del 1972 che ha segnato l’inizio della carriera cinematografica di Wes Craven.

Penso che Bambi sia famoso per i traumi che ha causato ai bambini. È un cliché, ma è vero. L’unico altro film che non sono riuscito a gestire tanto da lasciare il drive-in dove mi trovavo in Tennessee… Ero lì da solo, seduto sulla ghiaia accanto a un altoparlante, guardando L’ultima casa a sinistra di Wes Craven. Ecco, per me Bambi e L’ultima casa a sinistra stanno vicini sulla stessa, fo**uta mensola.