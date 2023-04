Ne Il quinto elemento, cult fantascientifico diretto da Luc Besson nel 1997, Chris Tucker interpreta il popolare conduttrice di talk-show Ruby Rhod, che si rivelerà fondamentale aiuto per i protagonisti. In un’intervista con GQ, l’attore ha rivelato di essere grato che il team del film non abbia ascoltato le sue proposte per il personaggio.

Ecco le sue parole:

Se avessi scoperto cosa indossavo, probabilmente avrei detto: “No, no, no”. Ma sono felice di non averlo fatto perché è uno dei miei ruoli preferiti. Ho fatto sicuramente qualche tentativo per digli di provare a fare in un’altra maniera. Ma loro parlavano francese e mi hanno dato i 52 fakes. Hanno fatto quello che volevano. Ma sono contento che l’abbiano fatto, perché era quello che voleva Luc Besson ed era quello che era il personaggio. E mi ha fatto entrare nei suoi panni maggiormente rispetto a quanto sarebbe successo se avessi fatto a modo mio, quindi sono contento che non mi abbiano ascoltato.

Ecco la sinossi del film:

Uno studioso di archeologia, nel 1914, sta studiando dei geroglifici che lo porteranno a svelare il mistero dei quattro elementi che dominano la terra. Tra le iscrizioni però, viene fatto riferimento ad un quinto elemento ma, a questo punto, un gruppo di misteriosi alieni si impossessa dei geroglifici..

Nel cast troviamo anche Bruce Willis, Gary Oldman, Ian Holm, Milla Jovovich, Luke Perry, Tommy ‘Tiny’ Lister, Lee Evans, Charlie Creed-Miles e John Neville.

FONTE: Youtube

