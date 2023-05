In una recente intervista con Empire Magazine, Rachel McAdams ha parlato della possibilità di tornare a interpretare Christine Palmer in un film Marvel dopo il sequel di Doctor Strange.

“Non sai mai cosa può succedere nell’UCM, no? È così vasto e sconfinato, perciò… alla prossima puntata” ha commentato l’attrice.

Ha poi parlato dell’esperienza in generale: “Quello che mi è rimasto impresso è che recitare con il green screen è difficile, e che devi essere molto in forma per girare un film Marvel“.

L’anno scorso, dopo l’uscita del film, l’attrice aveva spiegato che non le sarebbe dispiaciuto continuare a interpretare il ruolo: “Guardate, è un bellissimo ruolo, perciò non sarei di certo triste a continuare. La parte è divertente e apprezzo il fatto che abbia preso altre direzioni. Ora il multiverso è aperto, perciò tutto potrebbe succedere“.

Cosa ne pensate delle parole di Rachel McAdams? Ditecelo nei commenti!

