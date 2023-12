Ragazzi perduti, commedia horror per ragazzi del 1987, diventerà un musical. Al lavoro sull’adattamento troviamo lo sceneggiatore di It’s Always Sunny in Philadelphia David Hornsby, il regista di Parade Michael Arden e la band pop-rock The Rescues.

Nel team produttivo troviamo invece Patrick Wilson, James Carpinello e Marcus Chait.

Ancora non si sa nulla in merito al casting e ai tempi di realizzazione del progetto.

Il film originale, diretto da Joel Schumacher, raccontava la storia di un gruppo di vampiri adolescenti che vivono in California. Nel cast del film Jason Patric, Kiefer Sutherland e Corey Feldman.

FONTE: Deadline

