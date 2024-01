Geraldine Fernández, una grafica dell’azienda Tecnoglass, a Barranquilla, in Colombia, è finita nell’occhio del ciclone negli ultimi giorni dopo aver ingannato la stampa locale sostenendo di aver lavorato a Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki.

Gran parte delle notizie – pubblicate su testate come El Heraldo e El Tiempo – sono state intanto rimosse perché le dichiarazioni di Fernández si sono rivelate false, ma online sono ancora disponibili alcuni video in cui la donna parlava del suo lavoro per il film dello Studio Ghibli, come quello che trovate a seguire, segnalato da Cartoon Brew.

Molte persone, testate e giornali in Colombia avevano accolto con gran calore la storia di Fernández, colei che con il suo contributo aveva portato Il ragazzo e l’airone a vincere un Golden Globe, tant’è che la donna era stata invitata anche a partecipare a interviste e a tenere un discorso alla Universidad Sergio Arboleda.

Quando la sua storia ha iniziato a diffondersi online, tuttavia, i professionisti dell’animazione hanno cominciato a mettere in dubbio le sue dichiarazioni, ipotizzando che fosse tutto falso. Una prova, ad esempio, era la totale assenza del suo nome dai titoli di coda del film.

Fernández sosteneva di aver parlato con Miyazaki per tre volte nel corso della lavorazione e che la leggenda dell’animazione l’avesse presa in simpatia per le sue doti riferendosi a lei come “la colombiana”.

In un’intervista (poi rimossa) l’artista aveva parlato del suo colossale lavoro:

In 20 mesi ho dovuto realizzare 25.000 inquadrature, che corrispondevano a una scena di 10 secondi. È stata dura, ma ne è valsa la pena, soprattutto perché c’era anche Miyazaki, perciò lavorare a stretto contatto con lui è stato incredibile, un’esperienza unica.

Quando la sua storia è stata messa in dubbio, Fernández è stata accusata di furto per aver rubato il lavoro di altri artisti per arricchire il suo portfolio online (ora rimosso).

Invitata poi a chiarire quanto accaduto in un’intervista su Twitch, Fernández ha prima di tutto smentito la notizia secondo cui si sarebbe inventata tutto, spiegando di non poter condividere nessuna prova del suo lavoro con Miyazaki a causa degli accordi di non divulgazione. Ha inoltre smentito di aver rubato altre opere per il suo portfolio per poi alla fine cedere e ammettere che una delle immagini non era stata creata da lei.

La versione dei fatti è ulteriormente cambiata due giorni fa, durante un’intervista per Blu Radio. Fernández ha ammesso di avere un po’ esagerato nel descrivere il suo lavoro, spiegando di aver lavorato “solo a un paio di scene, non a tutto il film, non ho realizzato 25.000 fotogrammi“.

Dopo l’accaduto, Geraldine Fernández è stata licenziata dall’azienda per cui lavorava, la Tecnoglass, e ha annunciato sul suo profilo Linkedin (poi cancellato) di essere alla ricerca di un lavoro.

Geraldine después del trino de Christian Daes: pic.twitter.com/2chsQLTbqA — Luis Carlos Pérez G. (@lperezgo) January 16, 2024

