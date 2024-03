Dopo avere lavorato per sette lunghi anni a Il ragazzo e l’airone, Hayao Miyazaki – stanco ma felice – ha condiviso un messaggio di apprezzamento e ringraziamento ai membri dell’Academy, parlando del progetto e della sua lavorazione e quanto la nomination a Miglior film animato significhi per lui e per i suoi collaboratori:

Sono davvero onorato che Il ragazzo e l’airone sia candidato come Miglior film animato agli Academy Awards. Sono grato all’Academy e a tutti quelli che hanno fatto sì che ricevessimo questa candidatura.

Il Maestro ha fatto due chiacchiere con l’amico e co-fondatore dello Studio, Toshio Suzuki, parlando dell’elemento autobiografico del film e di quanto abbia fatto parte della trama, per poi chiudere scherzando sull’aspetto migliore legato alla produzione del lungometraggio d’animazione:

Sono davvero felice di essere riuscito a reggere fino alla fine. Ora quello che rimane di me è solo il mio guscio vuoto e stanco. Pensavo non sarebbe mai finita… perché i soldi continuavano ad arrivare!

