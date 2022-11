Ralph Fiennes tornerebbe volentieri a interpretare Voldemort

In occasione della premiere di The Menu, Ralph Fiennes è tornato a parlare della possibilità di interpretare ancora una volta Voldemort dopo il suo debutto in Harry Potter e il Calice di Fuoco.

“Certo, naturalmente” ha detto l’attore quando gli è stato chiesto se tornerebbe a interpretare il Signore Oscuro. “Non c’è alcun dubbio“.

Qualche giorno fa l’attore è tornato a commentare le polemiche scatenate dalle posizioni di J.K. Rowling sull’identità di genere che due anni fa hanno dato vita a un acceso dibattito che dura ancora oggi, pronunciandosi contro la violenza verbale ai suoi danni.

Il nuovo amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, intanto, ha parlato del suo desiderio di mettere in cantiere altri film della saga.

La Searchlight Pictures distribuirà The Menu con Ralph Fiennes al cinema il 18 novembre, mentre In Italia il film arriverà il 17 novembre.

Fonte: Variety