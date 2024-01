In un’intervista video con Insider, Bill Allison, docente di Storia militare, ha giudicato diversi film sul Vietnam in base al loro grado di realismo. Oltre ad Apocalypse Now, ha passato in rassegna anche Rambo 2- La vendetta (LEGGI LO SPECIALE), sequel del 1985 in cui il protagonista torna in Vietnam per liberare gli ultimi prigionieri americani.

L’esperto demolisce completamente dal suo punto di vista la pellicola con Sylvester Stallone, ecco perché:

La premessa del film è che John Rambo arriva in missione per salvare questi prigionieri di guerra americani che probabilmente sono elencati come MIA [“Missing in Action”, “dispersi in azione”]. La guerra è finita e gli americani sono ancora prigionieri dei cattivi vietnamiti. Non c’è alcuna prova che ci fossero americani ancora prigionieri dopo la guerra. Nessuna. Ma dopo la guerra, in Vietnam e soprattutto in Thailandia, si è sviluppata un’attività di nicchia di vendita di informazioni false alle famiglie che avevano persone dichiarate disperse.

E tutti questi nomi di dispersi sono elencati sul New York Times. Sanno chi sono. Conoscono le unità e tutto il resto. Possono creare targhette false e farle arrugginire e tutto il resto. E uno potrebbe pagare 10.000 dollari a qualcuno a Bangkok che ha queste informazioni sul proprio caro. Nella speranza di… Chuck Norris ha girato sei film su come ritornare [in Vietnam] e salvare queste persone. Otteniamo informazioni sulla nostra Storia dai film. Quindi siamo tutti convinti che sia così. È un problema tragico in tutto e per tutto, credo.