Durante gli impegni stampa per la promozione de I Mercenari 4 (LEGGI LA RECENSIONE) i produttori dell’action che vede, nel cast, anche Sylvester Stallone, hanno spiegato di essere interessati, in linea di massima, a Rambo 6.

Il leggendario franchise d’azione interpretato da Sylvester Stallone ci ha tenuto compagnia per quasi quarant’anni con cinque capitoli usciti fra il 1982 e il 2019 e, in una chiacchierata fatta con ComingSoon.net, i produttori dei Mercenari 4, Kevin King-Templeton e Les Weldon, hanno detto che se i fan lo vorranno potrebbero anche tentare di far sì che Rambo 6 possa concretizzarsi.

Weldon nello specifico spiega:

Ci sono diversi franchise su cui stiamo lavorando e stiamo pensando al futuro. E, chiaramente, anche a nuovi progetti. È una questione basata sul “se”: se i fan lo vorranno saremo i primi a partecipare, ed è per questo che I Mercenari è tornato nelle sale. A volte io e Kevin ci diciamo: “Beh, non so se ne faremo un altro”. Poi cominci a constatare che la domanda aumenta e le persone chiedono, chiedono e chiedono. Anche gli acquirenti lo chiedono, come nel caso di questo film. Per questo lo abbiamo preso molto seriamente, ci tenevamo a farlo bene. E sì: anche a dar loro qualcosa che volevano.

Il neanche troppo velato ottimismo dimostrato da Kevin King-Templeton e Les Weldon si scontra però con le recenti dichiarazioni di Sylvester Stallone che dal festival di Toronto ha spiegato che, a suo modo di vedere, un Rambo 6 sarebbe ai limiti del ridicolo:

Rambo potrei lasciarlo lì dove sta francamente. Ha fatto praticamente tutto quello che doveva fare, anche se vogliono farne un altro, ma contro dovrei combattere? L’artrite?

Vi ricordiamo che a Sylvester Stallone abbiamo dedicato una rubrica che ha passato in rassegna le sue pellicole da noi giudicate più importanti. All’interno del pezzo, che trovate in questa pagina, trovate linkati anche gli speciali di approfondimento sull’epopea di Rambo e quella di Rocky.

