In una recente intervista Zachary Levi (Shazam!) ha parlato della possibilità di prendere parte a un eventuale film in live-action di Rapunzel, amato classico Disney arrivato nelle sale nel 2010.

Nell’opera Levi prestava la propria voce a Flynn Rider, mentre Mandy Moore a Rapunzel. Tuttavia, per l’ipotesi di una versione in “carne e ossa” della principessa perduta, in molti stanno proponendo Florence Pugh (Black Widow, Piccole Donne).

E proprio durante una convention l’attore ha rivelato di essere disposto a prendere parte a un possibile film se Florence Pugh venisse coinvolta come Rapunzel, scherzando poi sul fatto che il vero cognome dell’attore è Levi Pugh. Ecco un video dell’evento:

@moviemaniacs Zachary Levi open to reprising Tangled character if Florence Pugh plays Rapunzel ♬ original sound – Movie Maniacs

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: ComicBook.com

Classifiche consigliate