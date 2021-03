Ieri notte vi abbiamo raccontato del leak dellaavvento negli Stati Uniti su. In buona sostanza, alcuni “fortunati” clienti della piattaforma streaming hanno potuto vedere il film di Zack Snyder già oggi… per errore. Già perché quando alcuni sottoscrittori del servizio hanno spinto “play” sul film di Tom & Jerry è partito, in realtà, il cinecomic di Zack Snyder.

L’incidente è stato commentato anche dall’interprete di Cyborg, Ray Fisher, su Twitter:

Sapete cosa può battere un leak? Una inondazione di visualizzazioni su HBO Max! Il 18 marzo dobbiamo guardare la Snyder Cut di Justice League di continuo per TUTTO IL GIORNO. Chi streammerà con me?

You know what beats a leak? A flood of views on @hbomax! On March 18th we’re watching #ZackSnydersJusticeLeague on repeat ALL DAY LONG!!! Who’s streaming with me???#SnyderCut #BORGLIFE — Ray Fisher (@ray8fisher) March 9, 2021

La sinossi:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

La Snyder Cut sarà disponibile su HBO Max (e in Italia in digitale) il 18 marzo come un unico film lungo 4 ore.

Quanto siete incuriositi da questa Snyder Cut? Ditecelo nei commenti qua sotto!