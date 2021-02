LEGGI ANCHE – The Irishman: ecco un video dalla prima lettura del copione risalente al 2013

Secondo quanto rivelato da Deadline (The Irishman) sarà il protagonista e il regista di una nuova commedia drammatica ancora senza titolo in cui condividerà lo schermo con(Lady Bird, The Big Bang Theory).

L’opera segue la storia di Leo (Romano) e Angela Russo (Metcalf), una coppia che vive la loro semplice vita da “colleti blu” nel Queens, circondati dalle grandi e ingombranti personalità della loro famiglia italo-americana. Quando il loro allampanato figlio “Sticks” trova successo nella squadra di basket del liceo e quindi la possibilità di avere una vita con prospettive più alte di quelle tradizionali, Leo farà a pezzi la propria famiglia per aiutare il figlio a realizzare questa prospettiva.

Romano ha anche scritto la sceneggiatura del film insieme a Mark Stegemann.

Le riprese del lungometraggio avranno ufficialmente inizio il 19 aprile a New York.

Di recente abbiamo visto romano in progetti come The Irishman di Martin Scorsese, Bad Education, The Big Sick – Il matrimonio si può evitare… l’amore no e nella serie televisiva Get Shorty.

