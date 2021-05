presta la sua voce a Benja, padre di Raya in, film animato Disney disponibile con accesso VIP su Disney+.

Di recente l’attore è stato interpellato dal New York Times per un report incentrato sul fenomeno dei look “attraentti e hot” dei padri visti ultimamente in film animati come Raya, Inside Out e Onward. In molti, a quanto pare, dopo l’uscita del film, hanno fatto notare all’attore quanto lui stesso somigliasse al personaggio del film Disney:

Ho ricevuto molti commenti sul film che palavano della mia somiglianza con il personaggio. Quindi per la proprietà transitiva, lo prendo come un complimento. In un certo senso penso che Benja si il padre che tutti noi vorremmo avere. È un guerriero ma è anche gentile e compassionevole con i suoi figli e cerca di unire le persone invece che dividerle.

L’articolo del NYT arriva poi alla conclusione che per quanto l’aspetto di questi personaggi sia attraente, il loro fascino derivi principalmente dalle loro personalità, come ribadito anche da Daniel Dae Kim nei riguardi di Benja.

Ecco l’articolo completo ricondiviso su Twitter dall’attore:

Here’s a fun article to cleanse your feed on a Friday. 🙂#raya https://t.co/DzkOI5XeNP — Daniel Dae Kim (@danieldaekim) May 7, 2021

Diretto da Don Hall e Carlos López Estrada, il film è stato scritto da Qui Nguyen e Adele Lim. Paul Briggs e John Ripa fungono da co-registi.

La voce della protagonista è quella di Kelly Marie Tran.

“Raya e l’ultimo drago”, firmato Walt Disney Animation Studios, ci porta nel fantastico mondo di Kumandra, dove un tempo umani e draghi vivevano in armonia. Quando le forze del male giunsero a minacciare il regno, i draghi si sacrificarono per salvare l’umanità. Oggi, dopo 500 anni, quelle stesse forze maligne sono tornate e spetta a Raya, guerriera solitaria, trovare l’ultimo leggendario drago per riunire regni e popolazioni divisi da tempo. Ma nel corso della sua ricerca Raya imparerà che non basta un drago per salvare il mondo: serviranno anche fiducia e collaborazione. Il film vede protagoniste Raya, giovane guerriera dall’acume affilato come la sua spada, e la magica, mitica Sisu, drago al femminile che spicca per autoironia. Tra i co-protagonisti troviamo Boun, smaliziato “imprenditore” di soli 10 anni, il formidabile gigante Tong e la baby-truffatrice Noi con la sua banda di Ongi.

Il film è disponibile su Disney+ con accesso VIP.

FONTE: Daniel Dae Kim/Twitter