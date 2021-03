In attesa della riapertura dei cinema della contea di Los Angeles prevista per oggi (con limiti nella capienza), il box-office americano chiude un altro weekend con incassi decisamente bassi, anche se emergono segnali positivi. Il 51% dei cinema in Nordamerica (USA e Canada) sono aperti, e il numero crescerà nel corso della settimana. A una settimana dalla riapertura, l’area di New York si conferma la più ricca in assoluto al box-office, con 1 milione di dollari nel corso del weekend (le proiezioni di Tenet in 70mm sono andate tutte esaurite, venerdì il film di Christopher Nolan uscirà anche in 13 cinema di Los Angeles).

In testa c’è ancora Raya e l’Ultimo Drago, con 5.5 milioni di dollari nei tre giorni (in calo del 35% rispetto a una settimana fa) e un totale in dieci giorni di 15.8 milioni di dollari: va ricordato che il film è disponibile anche su Disney+ con un sovrapprezzo, cosa che ha causato un boicottaggio da parte di alcuni circuiti. Nel corso del weekend ha incassato altri 11.5 milioni di dollari fuori dagli Stati Uniti, salendo a 52.6 milioni di dollari in tutto il mondo.

Seconda posizione per Tom & Jerry, che incassa altri 4.1 milioni di dollari perdendo il 38% e salendo a 28.2 milioni di dollari negli Stati Uniti e 67 in tutto il mondo.

Al terzo posto Chaos Walking incassa 2.2 milioni di dollari, perdendo il 40% e salendo a 6.9 milioni complessivi. Quarta posizione per Boogie, che incassa 730mila dollari in tre giorni e sale a 2.2 milioni complessivi. Chiude la top-five I Croods 2: una nuova era, con 520mila dollari in tre giorni e un totale di 54.3 milioni di dollari.

INCASSI USA 12/14 MARZO 2021

Raya e l’ultmo drago – $5.500.000 / $15.837.165 Tom & Jerry – $4.100.000 / $28.200.000 Chaos Walking – $2.250.000 / $6.911.407 Boogie – $730.000 / $2.277.660 I Croods 2: una nuova era – $520.000 / $54.303.725 Jathi Ratnalu – $470.000 / $470.000 The Marksman – $465.000 / $13.602.116 Fino all’ultimo indizio – $400.000 / $14.231.000 Wonder Woman 1984 – $400.000 / $44.953.000 The Father – $390.000 / $390.000

Ricordiamo che nel corso del weekend Avatar è tornato in testa alla classifica globale dei maggiori incassi di sempre (non ritoccati secondo l’inflazione). Il film di James Cameron è stato ridistribuito in Cina e ha incassato finora 21 milioni di dollari, salendo a un totale di 2.810.779.794 di dollari.

Fonte: BOM