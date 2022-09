Il Re Leone: un utente di TikTok condivide un’inquietante teoria sulla morte di Mufasa

Ne Il Re Leone originale, il film d’animazione uscito nel 1994, c’è un piccolo dettaglio che non sembra trovare spiegazione: che fine fa il corpo di Mufasa? Nel film infatti ci viene mostrata la sua morte, ma non che fine facciano i suoi resti; di recente un utente di TikTok ha formulato una teoria in merito, alquanto inquietante.

In una scena del film, vediamo Scar che si è impadronito della “Pride Rock” con la sua banda di iene mentre il consigliere di Mufasa, Zazu, è tenuto prigioniero all’interno della cassa toracica di resti scheletrici.

A un certo punto Scar, giocando con un teschio e “sfruttando” Zazu, canta la canzone la canzone delle noci di cocco. Cercando in rete, l’utente scopre che il teschio mostrato nel film ha una una forte somiglianza con l’aspetto di quelli di leone e che, a quanto pare, gli unici animali reali che mangiano i leoni sono… i leoni stessi. Così giunge alla conclusione che il corpo di Mufasa sia stato mangiato nientemeno che da suo fratello.

Di seguito il video condiviso sui social:

Vi ricordiamo che dopo il remake in “live action” del Re Leone uscito nel 2019 (LEGGI LA RECENSIONE) durante l’ultima D23 Expo è stato annunciato che un prequel, Mufasa: Il Re Leone, uscirà nel 2024.

Qui gli ultimi dettagli sul film.

Cosa ne pensate della teoria sulla morte di Mufasa ne Il Re Leone? Lasciate un commento!

FONTE: TikTok