Come annunciato da Walt Disney Imagineering, nell’area dell’Avengers Campus dei parchi Disney sta per arrivare una nuova attrazione che coinvolgerà il pubblico in una nuova avventura dei Vendicatori contro…. Re Thanos.

Uno dei concept nostra il mezzo di trasporto che servirà ai visitatori per “viaggiare tra mondi e persino tra realtà, sul pianeta Terra e oltre”.

L’altro concept invece mostra numerosissimi supereroi Marvel che stanno per avviare una lotta contro Re Thanos. Walt Disney Imagineering ha rivelato che saranno presenti “fisici” e “su larga scala” ed anche media immersivi.

