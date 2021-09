ha finalmente letto il romanzo di, storia che fa da seguito agli eventi di Ready Player One, portato al cinema da Steven Spielberg.

Il protagonista del film ne ha parlato con l’Hollywood Reporter:

Sì, l’ho letto, è interessante. Adoro Ernie. Amo tutti i posti in cui si addentra e i mondi che riesce a immaginare. È divertente leggere i suoi libri. Quanto al sequel del film, non ne ho idea a che punto siano le conversazioni allo studio. Non è una cosa che dipende da me.

Nel corso di un’intervista con Inverse l’anno scorso, l’autore di Ready Player Two aveva fugato ogni dubbio svelando che il sequel di Ready Player One sarebbe effettivamente in fase di sviluppo. Cline aveva spiegato che il progetto non è stato ancora annuciato, ma che a quanto pare tutti sarebbero felici di tornare per il sequel:

È nelle frasi preliminari di sviluppo al momento, specialmente perché ora Hollywood è in un limbo. Ma posso dirti in base all’esperienza di realizzazione del primo film che tutti si sono divertiti tanto.

In attesa di novità vi lasciamo alla sinossi del romanzo: