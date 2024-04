Se già il primo film non era stato apprezzato dalla critica, Rebel Moon – Parte 2: la sfregiatrice è stato proprio distrutto, almeno stando alle percentuali di recensioni positive mostrate da aggregatori come RottenTomatoes e MetaCritic: sul primo il film ha il 17%, con un voto medio di 3.7/10 (peggior debutto di sempre per un film di Zack Snyder), mentre sul secondo ha un voto medio di 36/100.

Il franchise, che auspicabilmente potrebbe proseguire fino ad arrivare a sei film, non ha quindi incontrato il favore della critica, mentre sul fronte degli spettatori è ancora presto per stabilire l’accoglienza del pubblico: senza dubbio, comunque, si piazzerà in testa alla classifica della settimana su Netflix.

Vi riportiamo gli estratti di alcune delle recensioni più importanti, a partire dalle nostre:

BadTaste.it – Rebel Moon – parte 2 riporta alla luce tutti i limiti dello Snyder narratore, incapace di concepire un film come qualcosa di più organico di un mosaico di sequenze epiche.

IndieWire – Qualsiasi vera speranza per la seconda parte del film epico di Snyder su Netflix era già stata sepolta a dicembre, ma rimane scioccante scoprire quanto privo di vita sembri questo film.

The Guardian – Rebel Moon non aveva decisamente bisogno di due film con ulteriori edizioni estese. Probabilmente avrebbe avuto bisogno di zero. Ma come campo per permettere a Zack Snyder di giocare con la velocità, la messa a fuoco e il furto dall’immaginario pulp, è innocuo, addirittura a volte risulta perfino piacevolmente strano e divertente.

The Hollywood Reporter – Snyder offre quell’ampia gamma di gusto visivo e bravura nell’azione che lo fa tanto apprezzare dai fan, i quali sono così appassionati da essere disposti a vedere versioni diverse dei suoi film.

Variety – Rebel Moon – Parte Due: la sfregiatrice è mediocre quanto a narrazione, ma come spettacolo offre scosse e ritmo.

IGN – La seconda parte dell’opera spaziale di Zack Snyder, La sfregiatrice, offre una conclusione mezza cruda a una storia solo in parte raccontata, con uno studio dei personaggi debole e azione deludente.

Empire Magazine – Solo in parte migliore della Parte Uno, rimane un film fantascientifico strano, incasinato e senza umorismo, che lascia poco spazio al desiderio di vedere una continuazione di questo Snyderverse.

Collider – Non solo nessuna delle due parti di Rebel Moon funziona, ma La sfregiatrice è talmente peggiorativo da rendere molto difficile un eventuale rimbalzo per il franchise.

The Playlist – Proprio come Figlia del Fuoco, La sfregiatrice è snervante ed esasperante, in grado di agitarsi freneticamente con esplosioni, laser, spade laser simili alle lightsaber, granate eccetera, fallendo sempre nel tentativo di farti interessare a cosa succede.

