Zack Snyder ha parlato con Collider della morte di un personaggio in Rebel Moon 2, la seconda parte del kolossal fantascientifico.

Si tratta di Gunnar, il personaggio interpretato da Michiel Huisman.

“Per molti versi rappresenta il primo amore di Kora, è stato frutto di una sua scelta priva di costrizione, visto che nella sua vita è finalmente indipendente. Il suo compito era liberarla emotivamente e credo ci sia riuscito. Michiel è stato così bravo” ha spiegato il regista, prima di aggiungere: “Nell’edizione vietata ai minori vedremo che durante la scena d’amore lui le insegna il valore dell’intimità e di tutto il resto“.

Nel caso di fossero dubbi, il personaggio è davvero morto: “Non ho potuto mostrarlo nella versione PG-13, ma è davvero morto questa volta“.

Durante un’intervista con Screenrant ha poi affrontato lo stesso argomento:

Questo suo amore era esterno al conflitto, Gunnar era solo un uomo. È un bravo ragazzo, ma è solo un uomo in fin dei conti. Non è necessariamente un soldato o un condottiero, è un trampolino di lancio per lei, che adesso sta affrontando un viaggio catartico. Il sacrificio di Gunnar è una parte importante di quel viaggio.