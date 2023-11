Si avvicina la data di arrivo in streaming su Netflix della prima parte di Rebel Moon, il kolossal fantascientifico di Zack Snyder.

In vista dell’uscita del film, Zack Snyder ha svelato, nel corso di un’intervista con Total Film (via GamesRadar) che Rebel Moon condivide lo stesso universo di un’altra sua saga inaugurata per Netflix, quella di Army of the Dead.

Al magazine ha spiegato che questo collegamento si sarebbe dovuto palesare tramite un passaggio presente nello spin-off animato di Army of the Dead che, però, non è ancora stata realizzata. Queste le parole del filmmaker:

Army of the Dead ha una mitologia piuttosto vasta che non è mai stata inserita nel film. In realtà, c’è un personaggio di Rebel Moon nella serie animata di Army of the Dead che non abbiamo più fatto. A un certo punto nella serie, attraversano un portale in un’altra dimensione e incontrano dei personaggi in quella dimensione alternativa. In Rebel Moon, c’è un momento in cui sono in questo bar e uno degli alieni è uno dei personaggi dell’animatic della serie. Quindi è sicuramente un universo condiviso.

Il kolossal fantascientifico in due capitoli debutterà su Netflix il 22 dicembre con la prima parte, dal titolo Figlia del fuoco. La seconda, La sfregiatrice, arriverà il 19 aprile 2024. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

