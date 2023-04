Cary Elwes ha parlato con Screenrant di Rebel Moon, l’ultima fatica di Zack Snyder che approderà su Netflix in tempo per Natale.

“Non posso dirvi molto, in tutta sincerità, oltre al fatto che è un film epico” ha spiegato. “Credo che i fan saranno felicissimi quando lo vedranno. È un film colossale, e Zack, come sapete, sa come si girano le cose in modo epico. È stata un’esperienza splendida e non vedo l’ora che gli spettatori lo vedano. Uscirà a Natale, sarà bellissimo“.

Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate e quanto attendete Rebel Moon? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate