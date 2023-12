Durante la promozione di Rebel Moon, Djimon Hounsou ha parlato del suo primo incontro con Zack Snyder avvenuto anni fa che aveva completamente dimenticato.

Il regista gliel’ha ricordato proprio prima di scritturarlo in Rebel Moon:

Mi ha chiamato per parlare di Rebel Moon e durante la conversazione ha detto: “Sarebbe bello rivederti“. Ho detto: “Aspetta un attimo, ci siamo già incontrati? Scusami se te lo chiedo, ma quando è stato?”. Ed è stato allora che mi ha detto che quando facevo il modello alla scuola di cinema e posavo per i giovani artisti, c’era anche lui tra gli studenti. Mi aveva scattato delle foto all’epoca, ero appena arrivato in California con il sogno di diventare attore.