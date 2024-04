In occasione di un’intervista con Comicbook, Ed Skrein ha parlato delle riprese in contemporanea delle due parti di Rebel Moon, ora entrambe disponibile su Netflix.

“È stata davvero dura, non lo nascondo, non ci sono mezze misure per definire la produzione” ha commentato. “È stato così difficile e sono felice che ce l’abbiamo fatta e fiero del risultato. Ho incontrato delle persone splendide e meravigliose, ma è stata incredibilmente dura, anche se fa parte del gioco. Quando si guarda il film ci si rende conto che non si può realizzare un film del genere senza sudore“.

“E poi con tutto quel caldo, in estate” ha aggiunto Fra Fee. “Io sono arrivato a ottobre quando c’è stato il passaggio di testimone, l’ultima scena di Ed è stata la mia prima. All’interno c’era una bella temperatura, ho girato gran parte delle mie scene in un teatro di posa con l’aria condizionata, perciò ho capito perché per loro è stata dura. A me è andata bene“.

