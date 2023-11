Figlia del fuoco, prima parte di Rebel Moon, nuovo kolossal di Zack Snyder (GUARDA IL FULL TRAILER), arriverà su Netflix il 22 dicembre, seguita ad aprile 2024 dalla seconda, dal titolo La sfregiatrice. In un’intervista con EW, il regista ha rivelato che di entrambi i capitoli è stata realizzata una director’s cut vietata ai minori, che arriverà sulla piattaforma streaming prossimamente. Ecco qualche dettaglio:

[La director’s cut] dura un’intera ora in più, non è solo leggermente diversa o un po’ più diversa [dalla versione ridotta]. Ci sono grandi parti del film che sono diverse. Sono state approfondite molte più cose.

Il produttore Wesley Coller ha poi aggiunto:

Zack è un costruttore di mondi. Ama la stratificazione di un mondo, i dettagli di una storia e le sfumature di un personaggio. Il suo processo lo porta sempre a esplorare quello che c’è sotto la superficie, non solo quello che vediamo sullo schermo. Avere l’opportunità di prendere questa nuova idea e costruire tutto questo, ponendo questa domanda qui e trovando la risposta là, è stata la parte più eccitante per lui.

Ecco la sinossi di Rebel Moon:

Da Zack Snyder, il cineasta di 300, L’uomo d’acciaio e Army of the Dead arriva REBEL MOON, un evento epico tra scienza e fantasy la cui realizzazione ha richiesto decenni di lavoro. Gli eserciti del tirannico Regent Balisarius minacciano un tranquillo insediamento su una luna ai confini dell’universo. Qui la misteriosa straniera Kora (Sofia Boutella) diventa l’unica speranza di sopravvivenza e riceve l’incarico di scovare abili combattenti per affrontare con lei il compito impossibile di battersi contro un avversario così potente. Kora raduna una manciata di guerrieri in una piccola banda composta da reietti, ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da numerosi pianeti e accomunati da tanta voglia di redimersi e vendicarsi. Mentre l’ombra oscura di tutto un impero incombe sulla luna che meno se l’aspetta, un nuovo esercito di eroi prende forma.