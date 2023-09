Rebel Moon, il kolossal di Zack Snyder in arrivo su Netflix in due parti è spesso stato paragonato a una versione adulta o quasi di Star Wars. Anche Ed Skrein lo ava descritto come “Star Wars ma con violenza, sesso e parolacce”.

È bastato questo al profilo Instagram @TheWeeklyPlanet per realizzare un poster alternativo del film di Snyder. Nasce così Sexy Star Wars, con una nuova tagline che recita “Star Wars ma come Dune ma anche The Chronicles of Riddick“

Potete vedere il poster qua sotto:

Il kolossal fantascientifico in due capitoli debutterà su Netflix il 22 dicembre con la prima parte, dal titolo Figlia del fuoco. La seconda, La sfregiatrice, arriverà il 19 aprile 2024. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

