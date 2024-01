È Rebel Moon – Parte 1: figlia del fuoco a dominare la classifica della settimana diffusa da Netflix. Nei sette giorni tra il 25 e il 31 dicembre, il kolossal di Zack Snyder ha ricevuto 34 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo (77 milioni di ore visualizzate), con un netto incremento del 42% rispetto alla settimana precedente (che contava solo tre giorni e mezzo, essendo uscito il 21 dicembre sera).

Tuttavia, non è tutt’oro quel che luccica, perché l’anno precedente il “blockbuster di Natale” di Netflix, ovvero Glass Onion, aveva debuttato con il 33% in più di visualizzazioni e nella seconda settimana aveva avuto un incremento del 57%. Complessivamente, il kolossal ha raggiunto i 58 milioni di visualizzazioni in dieci giorni, e sarà interessante osservare l’eventuale calo nella terza settimana.

Al secondo posto nella classifica globale resiste, dopo un mese, Il mondo dietro di te: il film di Sam Esmail accumula altre 14.6 milioni di visualizzazioni, perdendo solo il 25% rispetto a una settimana fa. Non è ancora arrivato nella top-ten di tutti i tempi, tuttavia è verosimilmente il maggiore successo del 2023 per un film originale Netflix.

E in una settimana nella quale sostanzialmente tutti i film natalizi sono spariti dalla classifica, sale al terzo posto (nonostante non sia disponibile negli USA!) Pretty Woman, con 14.6 milioni di visualizzazioni: abbiamo quindi due film con Julia Roberts sul podio (uno dei quali su licenza).

Segue l’animazione con ben tre film: Galline in fuga: l’alba dei nugget, Super Mario Bros – il film e Leo. Due sono originali, uno su licenza. Poco più sotto, al nono posto, un altro film d’animazione su licenza: The Boss Baby: Family Business.

Da notare, infine, che Maestro non compare né sulla top-10 global in lingua inglese, né sulla top-10 americana. Il film di Bradley Cooper probabilmente recupererà terreno dopo i Golden Globe e con le nomination agli Oscar, più avanti nel mese.

NETFLIX TOP-10: 25/12 – 31/12

1 Rebel Moon — Part One: A Child of Fire 2 77,000,000 2:16 34,000,000 2 Leave the World Behind 4 34,600,000 2:22 14,600,000 3 Pretty Woman 1 16,600,000 1:59 8,400,000 4 Chicken Run: Dawn of the Nugget 3 14,000,000 1:42 8,200,000 5 The Super Mario Bros. Movie 5 11,300,000 1:32 7,400,000 6 Leo 6 12,000,000 1:47 6,700,000 7 Top Gun: Maverick 1 13,400,000 2:10 6,200,000 8 Sniper: Ultimate Kill 2 9,400,000 1:33 6,100,000 9 The Boss Baby: Family Business 1 10,500,000 1:47 5,900,000 10 Sniper: Assassin’s End 3 9,100,000 1:35 5,700,000

