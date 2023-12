Ray Fisher, Cleopatra Coleman e E. Duffy hanno parlato di Rebel Moon, dal 22 dicembre su Netflix, e della collaborazione con Zack Snyder.

“Bisognerebbe essere sul set per capire” ha detto Fisher sullo stile del regista. “Il modo in cui gestisce il set, non solo lui, ma anche Debbie e Wes è diverso da qualunque cosa si faccia a Hollywood. È come una famiglia e chi è che non proteggerebbe la famiglia?“.

“Quando qualcuno sa bene quello che fa, il risultato è un approccio molto informale, e io l’ho avvertito” ha aggiunto Coleman. “È un regista molto accessibile e rendeva il set così intimo nonostante fosse di fatto colossale“.

“Tutti sul set sono così gentili” ha aggiunto Duffy. “Era bello essere lì, anche se si tratta di giornate da 18 ore“.

Rebel Moon parte 1 – Figlia del fuoco sarà disponibile su Netflix dal 22 dicembre, mentre non è stato ancora annunciato quando arriverà in edizione estesa. Rebel Moon parte 2 – La sfregiatrice arriverà invece il 19 aprile 2024.

Fonte: Comicbook

