Rebel Moon, Michiel Huisman parla della “surreale esperienza” avuta col film di Zack Snyder

Fra i numerosi progetti cinematografici che Netflix lancerà nel corso del 2023 (ECCO TUTTI I DETTAGLI DEL CALENDARIO NETFLIX PER IL 2023) troviamo anche Rebel Moon, il kolossal fantascientifico di Zack Snyder in arrivo il prossimo dicembre.

Nel cast del film troviamo anche Michiel Huisman (The Haunting of Hill House, L’assistente di volo, Game of thrones) che ha avuto modo di spiegare come per lui il lavorare a Rebel Moon di Zack Snyder sia stata un’esperienza surreale più che altro perché si è ritrovato sul set della pellicola subito dopo aver terminato gli impegni per la serie Echo 3.

È stata un’opportunità straordinaria e, naturalmente, un’esperienza molto differente. Sono letteralmente passato dal finire le riprese di Echo 3 alla preparazione per Rebel Moon ed è stato un po’ uno shock. Passare dal girare una scena su una piccola isola al mondo di Zack Snyder. Immagina questi set grandiosi e sì, si tratta di un ambiente di lavoro profondamente diverso. Ma quanto è bello poter fare entrambe queste cose! Ma no, no, no, poi si comincia a parlare del film e devo stare attento perché vogliono davvero mantenerlo il più segreto possibile. Sono sicuro al 100% che ne parleremo presto – esce a dicembre quindi se ne discuterà il prossimo autunno. A quel punto potrò dirti qualcosa in più su Rebel Moon.

Attualmente, non si conoscono ancora i dettagli della parte che Michiel Huisman interpreterà in Rebel Moon.

Il film, lo ricordiamo, sarà diviso in due parti. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate di quanto raccontato da Michiel Huisman circa la sua esperienza con Rebel Moon?

