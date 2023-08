Rebel Moon, il kolossal sci-fi in due parti di Zack Snyder in arrivo in streaming il prossimo dicembre e il prossimo aprile, era stato concepito, anni e anni fa, come una sorta di versione spaziale dei Sette Samurai di Akira Kurosawa ambientato nell’universo di Star Wars.

Il progetto è poi collassato e Rebel Moon è diventato un prodotto originale scollegato da qualsiasi altro franchise già esistente.

Argomento, questo, che è stato toccato anche dal produttore del film, Eric Newman, che ha spiegato di aver sempre creduto nell’idea avuta da Snyder e di essere stato molto contento quando si sono arenati i discorsi fra il regista e la Lucasfilm:

Ricordo che Zack mi chiamò a un certo punto, devono essere passati qualcosa come 15 anni, dicendomi: “Sto pensando di fare I Sette Jedi nell’universo di Star Wars”. Io gli dissi “Oh, è un’idea interessante”. Poi, alcuni anni dopo, mi richiama e dice: “Sai, penso che potrebbe diventare una serie televisiva”. Io gli rispondo: “Sì, facciamolo! Fan*ulo Star Wars! Facciamolo come serie TV”.

Poi Rebel Moon ha cambiato ancora una volta pelle diventando un film in due parti prodotto da Netflix.

Il kolossal fantascientifico in due capitoli debutterà su Netflix il 22 dicembre con la prima parte, dal titolo Figlia del fuoco. La seconda, La sfregiatrice, arriverà il 19 aprile 2024. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: SlashFilm

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate