Nel lungo profilo dedicato a Zack Snyder dall’Hollywood Reporter si parla anche del futuro di Rebel Moon, oltre ai primi due film – Figlia del fuoco, in uscita su Netflix il 22 dicembre, e La sfregiatrice, in uscita il 19 aprile.

Tra un kolossal e l’altro, è prevista l’uscita di una graphic novel a fumetti prequel della storia (che, vale la pena ricordarlo, è basata su una proprietà intellettuale di Snyder), oltre a un podcast e a un libro fotografico. E, in futuro, un’edizione estesa vietata ai minori.

Ma dopo La sfregiatrice, il piano è quello di continuare la saga con un terzo film, sul quale Snyder è già al lavoro ma che non ha ancora ricevuto il via libera da Netflix, che ovviamente vorrà prima avere la certezza che il progetto sia un successo sulla piattaforma. Se così fosse, però, il franchise potrà espandersi ulteriormente, come già sta avvenendo con Army of the Dead.

