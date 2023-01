Nella lista dei principali film originali che Netflix lancerà nel corso del 2023 (ECCO TUTTI I DETTAGLI DEL CALENDARIO NETFLIX PER IL 2023) c’è, chiaramente, anche Rebel Moon, il kolossal fantascientifico di Zack Snyder previsto per dicembre.

Sappiamo ormai da svariati mesi che Rebel Moon sarà diviso in due parti e in un’intervista con Variety, Ori Marmur, alla guida insieme a Kira Goldberg dell’original studio film group di Netflix, ha illustrato le ragioni che hanno portato la multinazionale ad approvare un progetto articolato in due film:

Zack è arrivato con tutto il suo enorme carico di passione. Si tratta di un film che ha avuto in mente per decenni. Come sapete, ha speso moltissimo tempo lavorando con le proprietà intellettuali di altra gente presso altri studios. Abbiamo lavorato insieme a lui per Army of the Dead facendo cose che altri non avrebbero potuto fare. Abbiamo fatto il film, poi il prequel e lanciato una live experience. Con Rebel Moon volevamo spingerci ancora una volta oltre i limiti. Quando abbiamo visto quanto era enorme il mondo che aveva creato abbiamo pensato che sarebbe stato più indicato mettere due film, al posto di uno solo, al servizio di tutto ciò. È quel genere di storia che può continuare a crescere. Per lui è un po’ come l’equivalente del fare qualcosa di simile a Star Wars.