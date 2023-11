Rebel Moon, nuovo kolossal di Zack Snyder, arriverà su Netflix diviso in due parti: la prima, denominata Figlia del fuoco, sarà disponibile dal prossimo 22 dicembre, seguita ad aprile 2024 dalla seconda, La sfregiatrice.

In un’intervista con Empire, il regista ha fornito alcune anticipazioni sul significato dei due titoli:

Abbiamo scelto i titoli tempo fa. Figlia del fuoco ha un doppio significato: potrebbe riferirsi alla principessa Issa, il mito che attraversa le storie. I robot a cui ci riferiamo come Jimmy, il personaggio di Anthony Hopkins, sono stati creati per proteggere la nascitura Issa e hanno perso il loro scopo quando lei è stata assassinata. Anche Kora [il personaggio di Sofia Boutella] è figlia del fuoco: era un’orfana di guerra. La sua casa è stata bruciata e lei è stata catturata e portata nell’esercito. [Il soprannome] di Kora è la sfregiatrice, che è anche legato alla sua relazione con la principessa Issa. Questi due miti sono intrecciati insieme in un modo molto bello, credo.