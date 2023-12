Sappiamo già da tempo, ne ha parlato più di una volta lo stesso Zack Snyder, che inizialmente Rebel Moon doveva essere un film di Star Wars ma che poi sia lui che la Lucasfilm hanno deciso di prendere delle strade differenti.

Durante gli incontri stampa per il film, il regista ha spiegato come, nello specifico, come il trailer originale dell’Impero Colpisce Ancora (eccolo su YouTube) lo abbia ispirato nell’ideazione di Rebel Moon.

Queste le sue parole:

A 11 anni mi sono innamorato di Star Wars. E poi, crescendo, ho parlato molto del periodo ’77 – ’87, quella finestra di dieci anni di film. Quel decennio è stato davvero influente perché, dall’età di 11 anni fino al secondo anno di college, è il momento chiave in cui sono stato plasmato cinematograficamente. Penso che, anche se Star Wars è stata la cosa che ha dato il via al tutto, è stato quel mosaico di film arrivati durante quella finestra temporale che ha plasmato questo film. Penso che la cosa che cercavo di inseguire, in riferimento all’effetto Star Wars fosse il momento in cui hai visto il trailer di L’Impero colpisce ancora. L’ho visto quando avevo 12 o 13 anni, e ricordo di aver pensato che tutto fosse possibile. Soprattutto il trailer. Vedendo il film poi pensi “Okay, quindi è questo che accade”. È tutto fantastico. È un ottimo film, non fraintendermi. Ma il trailer era davvero molto aperto [circa quello che avremmo potuto vedere] e aveva molte di quella vibrazioni che volevo e cercavo quando stavo facendo questo film.

Rebel Moon parte 1 – Figlia del fuoco sarà disponibile su Netflix dal 22 dicembre, mentre non è stato ancora annunciato quando arriverà in edizione estesa. Rebel Moon parte 2 – La sfregiatrice arriverà invece il 19 aprile 2024.

FONTE: Screen rant

